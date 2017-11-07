Лаки Джет - это популярная онлайн игра на деньги в казино, с возможностью заработка.

В течение нескольких секунд игроки наблюдают за полетом и получают выигрыши, если успевают нажать кнопку до исчезновения самолёта с экрана.

Разработанная известным провайдером 1win, игра lucky jet, стремительно завоевала популярность среди любителей онлайн казино.





Каждый желающий должен попробовать свои силы в игре Lucky Jet на реальные деньги без необходимости больших вложений или значительных затрат времени. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте 1WIN, пополнить счет – и все возможности откроются перед вами с первых секунд игры.

Что такое Lucky Jet: правила игры





Игра Lucky Jet в 1Win — современное online развлечение, отлично подходящее для современного поколения игроков. Здесь можно выиграть в несколько раз больше, чем в любых играх всего за несколько секунд!





В начале каждого раунда на игровом экране появляется самолетик. Она постепенно начинает взлетать, параллельно на экране растет коэффициент выплаты (множитель). Изначально игра ведется с множителя x1, он постепенно увеличивается, одновременно с полетом самолётика.



