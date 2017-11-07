Lucky Jet - Начни зарабатывать играя

Игра на деньги lucky jet

Лаки Джет онлайн игра на деньги

Лаки Джет - это популярная онлайн игра на деньги в казино, с возможностью заработка.
В течение нескольких секунд игроки наблюдают за полетом и получают выигрыши, если успевают нажать кнопку до исчезновения самолёта с экрана.
Разработанная известным провайдером 1win, игра lucky jet, стремительно завоевала популярность среди любителей онлайн казино.

Каждый желающий должен попробовать свои силы в игре Lucky Jet на реальные деньги без необходимости больших вложений или значительных затрат времени. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте 1WIN, пополнить счет – и все возможности откроются перед вами с первых секунд игры.

Что такое Lucky Jet: правила игры


Игра Lucky Jet в 1Win — современное online развлечение, отлично подходящее для современного поколения игроков. Здесь можно выиграть в несколько раз больше, чем в любых играх всего за несколько секунд!

В начале каждого раунда на игровом экране появляется самолетик. Она постепенно начинает взлетать, параллельно на экране растет коэффициент выплаты (множитель). Изначально игра ведется с множителя x1, он постепенно увеличивается, одновременно с полетом самолётика.

Ваша задача – нажать кнопку вывода выигрыша до того, как краш самолет исчезнет с экрана. Чем позже вы это сделаете, тем выше будет коэффициент, но не забывайте, что можно все потерять.
Лаки джет играть на деньги
Чтобы сделать ставку, нужно выбрать сумму и нажать кнопку «Ставка». Не ограничивайтесь одной ставкой — можно делать две одновременно, используя левую и правую панели.

Для вывода выигрыша достаточно нажать кнопку «Вывод». Ваш выигрыш рассчитывается путем умножения суммы ставки на на коэффициент, который успели поймать на экране.
Регистрация